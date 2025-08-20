À partir de mardi : la viande ovine importée vendue à 38,900 millimes/kg en Tunisie

À partir de la semaine prochaine, les marchés tunisiens verront la mise en vente de viande ovine importée de Roumanie au prix de 38,900 millimes le kilo. Selon Ahmed Amiri, président de la Chambre des bouchers, une cargaison estimée à 1 200 ou 1 300 têtes arrivera lundi en Tunisie et sera disponible dès le lendemain à la Société des Viandes, avant d’être distribuée aux bouchers inscrits et aux grandes surfaces.

Parallèlement, environ 20 tonnes de viande bovine, soit près de 50 veaux, seront également importées, portant le prix du kilo à 37,800 millimes. Amiri a assuré que les quantités seront suffisantes pour répondre à la demande et a annoncé que des importations régulières se poursuivront, à raison de deux conteneurs de viande ovine et deux conteneurs de viande bovine chaque semaine. Il a en outre souligné la qualité de ces viandes, déjà introduites sur le marché tunisien à plusieurs reprises par le passé.