Concours ISET 2025 : conditions et modalités d’inscription pour une deuxième licence nationale

La direction générale des études technologiques (DGET), relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a annoncé l’ouverture d’un concours sur dossier pour l’inscription dans une deuxième spécialité afin d’obtenir la licence nationale dans l’un des instituts supérieurs des études technologiques, au titre de l’année universitaire 2025-2026.

Selon un communiqué de la DGET, ce concours est destiné aux étudiants titulaires d’un diplôme universitaire d’une durée minimale de trois années d’études.

Les candidats doivent obligatoirement s’inscrire en ligne sur le site https://concours-isets.rnu.tn/ et remplir avec précision la fiche de candidature entre le lundi 18 août et le dimanche 31 août 2025.

Le dossier électronique (au format PDF) doit comprendre le parcours universitaire initial, une copie du diplôme et du relevé des notes du baccalauréat, une copie du diplôme de fin d’études ainsi que les relevés des notes des années universitaires.

La DGET précise que les candidatures doivent impérativement être rédigées en arabe et que tout dossier papier ou non enregistré électroniquement sera rejeté.

Les résultats du concours pour l’obtention d’une deuxième licence (session 2025) seront publiés sur la même plateforme.

Les dossiers déposés au bureau d’ordre de la direction générale ne seront pas pris en compte et seront automatiquement annulés.

Les étudiants admis seront inscrits en première année de la spécialité concernée et bénéficieront d’une première inscription, sans possibilité de mutation. Les affectations seront téléchargées individuellement depuis le site à une date qui sera communiquée ultérieurement.