Tunisie : proposition de loi pour instaurer la séance unique dans les écoles publiques

Un groupe de députés à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a présenté une proposition de loi visant à instaurer le système de la séance unique dans les établissements scolaires publics et à améliorer la gestion du temps scolaire.

La proposition de loi comporte sept articles et a été soumise à la Commission de l’éducation et de la formation professionnelle au Parlement.

Selon le texte proposé, l’objectif est d’améliorer la qualité et les conditions de l’enseignement en assurant les cours pendant une durée maximale de cinq heures sans interruption afin de permettre aux élèves de profiter du reste de la journée pour participer à des activités parascolaires.

En ce qui concerne la répartition horaire, il est proposé que les cours du cycle primaire se déroulent du lundi au vendredi avec un maximum de cinq heures par jour, tandis que les cours dans les collèges et lycées ne dépasseraient pas 30 heures par semaine, réparties sur cinq jours.

L’application du système se fera progressivement dans les écoles primaires, collèges et lycées, en donnant la priorité aux zones rurales et aux régions défavorisées ou difficiles d’accès.

La proposition de loi prévoit une entrée en vigueur dès l’année scolaire suivant sa publication au Journal officiel de la République tunisienne, avec une généralisation progressive sur trois ans et une évaluation annuelle de son efficacité.