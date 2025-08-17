Tunisie : Prévisions météo pour dimanche 17 août 2025

Des nuages passagers sur la plupart des régions. Ces nuages seront parfois denses, l’après-midi, sur le Nord et les régions Est avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies parfois intenses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des chutes de grêle sur des endroits limités sont, également, attendues.

Le vent soufflera de secteur Ouest au nord et au centre et de secteur Est au sud, relativement fort à localement fort près des côtes Nord et faible à modéré sur le reste des régions, se renforçant relativement, à la fin de la journée, au Golfe Gabes. Lors de l’apparition des cellules orageuses, sa vitesse dépassera temporairement 70 Km/h sous forme de rafales.

La mer sera agitée à localement très agitée au Nord et peu agitée dans le reste des côtes. Les températures maximales seront comprises entre 29 et 35 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 36 et 40 degrés dans le reste des régions.