Nantes vs PSG : Où regarder le match en direct et live streaming ?

La rencontre opposant le FC Nantes au Paris Saint-Germain, comptant pour la 1ʳᵉ journée de Ligue 1, se jouera le dimanche 17 août 2025 à 20h45. Ce match de clôture de la première journée mettra aux prises les Nantais, qui évolueront à domicile devant leur public.

Les passionnés de football pourront suivre cette affiche en direct et en exclusivité sur la chaîne Ligue 1+, qui retransmettra l’intégralité de la rencontre.

Pour le FC Nantes, ce sera l’occasion de tenter un exploit face à un adversaire redoutable, tandis que le PSG cherchera à confirmer son statut de favori dès les premières minutes de la saison.