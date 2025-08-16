Tunisie – Météo : Des pluies parfois intenses dans ces régions

Des nuages passagers sur l’ensemble du pays. Ces nuages deviendront progressivement denses sur le Nord, le Centre-est et le Sud-est avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies parfois intenses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces précipitations seront localement en quantités plus importantes notamment dans les gouvernorats de Kairouan et Sfax avec possibilité de chute de grêle dans des endroits limités. Le vent sont soufflera de secteur nord relativement fort près des côtes Nord et au Golfe de Hammamet et faible à modéré sur le reste des régions. Il soufflera relativement fort en fin de la journée sur les hauteurs et au Sud avec des tourbillons locaux de sable. Lors de l’apparition des cellules orageuses, sa vitesse dépassera temporairement 80 Km/h sous forme de rafales.

La mer sera agitée au Nord et peu agitée à agitée dans le reste des côtes. Les températures maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés C dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 36 et 40 degrés C dans le reste des régions.