Le couple Nassif Zeytoun – Daniela Rahma bientôt parents pour la première fois

Le chanteur syrien Nassif Zeytoun et l’actrice libano-australienne Daniela Rahma s’apprêtent à accueillir leur premier enfant, marquant ainsi une étape précieuse et émotive dans leur vie de couple.

Selon Elle Arabia, les deux artistes, unis par une relation empreinte de complicité, expriment leur immense bonheur face à cette nouvelle aventure. Ils envisagent de construire un foyer chaleureux, fondé sur les valeurs d’amour, de respect et de bienveillance, offrant à leur futur enfant un environnement équilibré et épanouissant.