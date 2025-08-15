Bilan meurtrier à Ghaza : 61 776 martyrs depuis octobre 2023

Selon la même source, trois civils, dont un enfant, ont trouvé la mort dans des frappes ciblant des habitants près du rond-point des Communications, à l’ouest de Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza.

Au centre de Ghaza, un autre civil a été tué et trois personnes ont été blessées par des tirs sionistes. À Asda, au nord-ouest de Khan Younis (sud), une personne a également été touchée par balles.

Par ailleurs, l’armée d’occupation a procédé à la démolition de cinq bâtiments dans le quartier d’al-Zaytoun, à Ghaza, tandis qu’un avion de combat a mené une frappe à l’ouest de la ville de Khan Younis.

Des sources médicales palestiniennes ont indiqué que, jeudi, 32 citoyens palestiniens ont été tués dans l’ensemble de la bande de Ghaza à la suite de frappes et de tirs sionistes.

Depuis le 7 octobre 2023, le bilan de l’agression sioniste contre Ghaza s’élève à 61 776 morts et 154 906 blessés, en majorité des femmes et des enfants.