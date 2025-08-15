Affaire Monjia Mannaï : une dette de drogue derrière le meurtre atroce de l’avocate

En avril dernier, la Tunisie a été bouleversée par un crime d’une rare horreur, dont de nouveaux détails viennent d’être révélés par la journaliste Mouna Bouazizi sur les ondes de Jawhara FM.

La victime, l’avocate Monjia Mannaï, avait été retrouvée brûlée et jetée dans les eaux du canal Medjerda, derrière le complexe sportif de la région. Selon les informations disponibles, l’enquête a établi que l’affaire serait liée au trafic de drogue : trois individus, dont les deux fils de la défunte, seraient impliqués. Accablés par des dettes de stupéfiants dépassant les 700 000 dinars, ils auraient sollicité une aide financière de leur mère.

Face à son refus, ils auraient pris la décision tragique et préméditée de l’assassiner, dans le but de s’approprier l’argent. Ce drame, mêlant trahison familiale et violence extrême, a profondément choqué l’opinion publique tunisienne.