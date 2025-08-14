Un jeune homme perd la vie électrocuté dans son propre restaurant à Nabeul

Un tragique incident a endeuillé la ville de Nabeul dans la soirée d’hier. Un jeune homme, dans la vingtaine, a perdu la vie après avoir été électrocuté à l’intérieur de son propre restaurant.

D’après les premières informations, il procédait à des travaux dans son établissement lorsqu’un court-circuit s’est produit, entraînant une décharge électrique mortelle.

La dépouille a été transportée à l’hôpital universitaire Taher Maamouri pour autopsie, afin de préciser les circonstances exactes du drame. Une enquête a été lancée par les autorités pour faire toute la lumière sur l’affaire.