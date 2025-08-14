Tunisie : Prévisions météo pour jeudi 14 août 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour ce jeudi 14 août 2025, le temps sera globalement peu nuageux, avant le développement, dans l’après-midi, de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur les régions ouest du centre et du sud, qui s’étendront par la suite à certaines zones de l’est.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et du secteur est sur le centre et le sud, faibles à modérés, mais se renforceront temporairement sous les orages, atteignant en rafales jusqu’à 60 km/h.

La mer sera calme à peu agitée.

Les températures enregistreront une légère hausse : elles oscilleront entre 30 et 34 °C sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 35 et 40 °C ailleurs dans le pays.