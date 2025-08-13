Leila Alaoui victime d’un accident de la route en Égypte

L’actrice égyptienne Leila Alaoui a été victime, ce mercredi, d’un accident de la route dans la région du littoral nord de l’Égypte, où elle passait ses vacances estivales.

Selon une source proche citée par Al Arabiya, la collision s’est produite à l’intérieur d’un village touristique alors que la comédienne conduisait seule, lorsqu’un autre véhicule l’a percutée violemment par l’arrière. Transportée dans une clinique privée, elle a subi des examens médicaux révélant des contusions au dos, à l’épaule et au cou, sans fracture ni blessure grave. Après deux heures d’observation, elle a pu regagner son domicile pour poursuivre son traitement.

Née au Caire en 1962 d’un père égyptien et d’une mère grecque, Leila Alaoui a débuté sa carrière très jeune dans des programmes radiophoniques et télévisés pour enfants, avant d’être révélée par l’acteur Nour El Cherif. Depuis, elle s’est imposée comme l’une des figures emblématiques du cinéma et de la télévision arabes, cumulant récompenses et distinctions au fil de sa riche carrière.