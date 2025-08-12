Météo : Orages locaux accompagnés de chutes de pluies dans ces régions

Des orages locaux accompagnés de chutes de pluies sur les régions du Centre Ouest et du Sud avec la possiblité ds chutes de grêle dans des endroits limités, à la fin de la journée et au début de cette nuit.

Temps peu nuageux sur tout le pays, d’après les prévisions de l’Institut National de la Métorologie (INM). Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et de secteur Est au Centre e au Sud faible à modéré.

Il sera renforcé lors de l’apparition des pluies orageuses pour atteindre provisoirement 70km/h sous forme de rafales. La mer sera houleuse à peu agitée et les températures seront cette nuit comprises entre 22 et 27 degrés sur le Nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 28 et 33 degrés sur le reste des régions.