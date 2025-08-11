Tunisie : décès de Fadhel Jaziri, icône du théâtre et du cinéma, à l’âge de 77 ans

Ce lundi 11 août 2025, le monde artistique tunisien est en deuil avec la disparition de Fadhel Jaziri, éminent acteur, metteur en scène et homme de théâtre, à l’âge de 77 ans, après un long combat contre la maladie.

Le regretté avait récemment subi une opération à cœur ouvert particulièrement complexe, nécessitant une longue période de convalescence, comme l’avait indiqué sa famille. Hospitalisé au sein de l’hôpital militaire de Tunis, il avait été entouré d’une équipe médicale dévouée, veillant attentivement à l’évolution de son état. Figure emblématique de la scène culturelle tunisienne, Fadhel Jaziri laisse derrière lui un héritage artistique inestimable.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Mosaïque FM adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, priant pour que Dieu l’accueille dans Son infinie miséricorde.