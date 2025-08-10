Tunisie – Météo : Températures maximales comprises entre 31 et 39 degrés

Le temps sera peu nuageux sur l’ensemble du pays puis les nuages seront intenses, l’après-midi, sur les hauteurs ouest du nord avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses.

Le vent soufflera de secteur Est, faible à modéré puis se renforçant relativement, à la fin de la journée, à l’extrême sud avec une vitesse qui peut dépasser, temporairement, les 60 km/h, sous forme de rafales lors de l’apparition des cellules orageuses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera peu agitée et les températures maximales seront comprises entre 31 et 35 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 36 et 39 degrés ailleurs.