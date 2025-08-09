Tel-Aviv en ébullition : affrontements, incendies et prise d’assaut d’une chaîne de télévision

À Tel-Aviv, des affrontements violents ont éclaté entre la police israélienne et des manifestants opposés au gouvernement, dans le cadre de protestations massives.

Les manifestants ont bloqué l’autoroute principale Ayalon et incendié des pneus en signe de contestation. Dans un acte symbolique fort, un groupe de protestataires a également pris d’assaut les studios de la chaîne 13 alors qu’un programme très suivi était en cours de diffusion, exigeant l’arrêt de la guerre et la libération des prisonniers. Pour disperser les manifestants et empêcher le blocage des artères principales de la ville, la police a déployé des unités équestres et procédé à plusieurs arrestations.

Par ailleurs, les opposants au gouvernement ont été la cible de menaces de la part de militants armés issus de l’extrême droite sioniste, exacerbant encore la tension déjà palpable dans la métropole.