Fuite radioactive au dépôt nucléaire de Coulport : scandale en Grande-Bretagne

Selon une enquête révélée par The Guardian, le ministère britannique de la Défense a dissimulé pendant plusieurs années un grave incident environnemental impliquant des fuites d’eau contaminée par des substances radioactives dans la mer, provenant d’un dépôt de stockage de têtes nucléaires situé à Coulport, dans l’ouest de l’Écosse.

Des documents de l’Agence écossaise de protection de l’environnement indiquent que ces fuites, survenues en 2010, puis à deux reprises en 2019 et à nouveau en 2021, étaient dues à l’explosion répétée de vieilles canalisations, mal entretenues par la Royal Navy, au sein d’un réseau comptant quelque 1 500 conduites. L’eau polluée, contenant du tritium radioactif utilisé dans les armes nucléaires, s’est écoulée dans le Loch Long, à proximité de Glasgow. Les rapports soulignent qu’au moment des incidents, environ la moitié des équipements de stockage avaient dépassé leur durée de vie prévue.

Les autorités militaires et environnementales ont longtemps invoqué la sécurité nationale pour garder ces informations confidentielles, mais le commissaire écossais à l’information, David Hamilton, a récemment ordonné leur divulgation, permettant à la presse, notamment The Ferret et The Guardian, de rendre l’affaire publique.