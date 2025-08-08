Décès de Jim Lovell, commandant légendaire de la mission Apollo 13

La NASA a annoncé ce vendredi le décès de Jim Lovell, astronaute américain et commandant de la célèbre mission Apollo 13 vers la Lune en 1970, à l’âge de 97 ans.

Prévue pour être le troisième alunissage habité, la mission avait tourné au drame lorsqu’une explosion à bord, en plein trajet vers la Lune, avait gravement menacé la vie des trois astronautes. Aux côtés de Jack Swigert et Fred Haise, Lovell a enduré trois jours et demi de conditions extrêmes, marquées par le froid, la soif et la faim, tout en collaborant avec le centre de contrôle de Houston pour trouver des solutions ingénieuses permettant de ramener la capsule endommagée sur Terre.

Cet exploit de survie, devenu une référence historique et immortalisé dans le film à succès Apollo 13, a été qualifié par Lovell lui-même de « succès dans l’échec », illustrant la capacité humaine à transformer une catastrophe imminente en victoire technique et humaine.