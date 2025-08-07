Mellouli : “Nous répétons toujours les mêmes erreurs avec nos champions”

L’ancien champion olympique tunisien Oussama Mellouli a vivement critiqué les conditions d’accueil réservées au jeune nageur Ahmed Jouadi à son retour de la récente compétition mondiale.

Dans une publication sur Facebook, Mellouli a dénoncé le manque d’organisation et le chaos médiatique à l’aéroport de Tunis-Carthage, regrettant que les mêmes erreurs se répètent à chaque occasion, sans véritable volonté d’apprentissage ou d’amélioration. Il a comparé cette scène à l’accueil réservé au champion roumain David Popovici, double médaillé d’or, qui a bénéficié d’une réception calme et bien structurée à Bucarest, incluant une conférence de presse officielle. Mellouli a également souligné l’importance d’un engagement plus fort de l’État envers ses sportifs, tant dans la préparation aux compétitions que dans l’accompagnement post-carrière.

L’absence initiale de représentation officielle à l’aéroport a suscité un certain malaise, bien que Jouadi ait par la suite été reçu par le Président de la République, le ministre des Sports et le président du Comité olympique.