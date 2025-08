Tunisie : 16 000 citoyens inscrits comme donneurs d’organes sur leur carte d’identité

Le Dr Jalel Ziadi, Directeur Général du Centre National pour la Promotion de la Transplantation d’Organes, a annoncé que 16 000 Tunisiens ont déjà exprimé leur volonté de devenir donneurs d’organes en inscrivant cette mention sur leur carte d’identité nationale . Toutefois, il a précisé que seuls 10 à 15 donneurs par an remplissent les conditions strictes nécessaires, comme le décès en milieu hospitalier, la mort cérébrale et l’absence de maladies infectieuses. La demande reste très forte en Tunisie , avec 1 700 patients en attente d’une greffe de rein , 40 pour une greffe de cœur et 40 à 50 pour une greffe de foie . Le Dr Ziadi a souligné que l’attribution des organes repose exclusivement sur un système informatique objectif , garantissant une totale transparence. Toutes les transplantations sont réalisées au sein du Centre national , avec une logistique rigoureuse, incluant si nécessaire le recours à un hélicoptère pour transporter les organes rapidement et en toute sécurité.