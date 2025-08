Un automne plus chaud que la normale attendu en Tunisie, selon l’INM

Des températures supérieures aux normales saisonnières sont prévues sur l’ensemble du territoire tunisien, durant le trimestre août-septembre-octobre 2025, annonce l’Institut National de la Météorologie (INM) dans son bulletin des prévisions saisonnières.

Sur la base de la période de référence 1991-2022, la température moyenne nationale pour le mois d’août, septembre et octobre s’établit à 25,5°c, avec des valeurs comprises entre 21°c dans les reliefs de l’Ouest et 29,1°c, dans le Sud saharien, souligne l’INM.

Cette saison se caractérise par une transition progressive d’un été chaud vers un automne plus tempéré, avec des températures qui restent relativement douces sur l’ensemble du pays.

Sur le plan pluviométrique, le cumul moyen des précipitations saisonnières varie fortement selon les régions, allant de plus de 200 mm à l’extrême Nord à moins de 22 mm au Sud.

Selon l’INM, le mois d’août sera marqué par des températures moyennes généralement élevées, variant entre 25,3°C et 33,2°C, avec des précipitations très faibles n’excédant pas les 30 mm sur l’ensemble du territoire.

En septembre, les températures connaîtront une baisse progressive par rapport aux pics estivaux, avec des moyennes mensuelles comprises entre 20°C et 30°C. Ce mois sera également caractérisé par une grande variabilité des quantités de pluie, qui resteront toutefois faibles dans la plupart des régions.

En ce qui concerne le mois d’octobre, l’INM s’attend à un net rafraîchissement par rapport à la fin de l’été. Les températures moyennes varient généralement entre 17°c, principalement, dans les régions les plus fraîches comme les reliefs de l’Ouest et 25°c dans les régions sahariennes.

Ce mois constitue en moyenne le mois le plus arrosé de la saison. Les cumuls atteignent souvent 60 mm et 120 mm au Nord, tandis que le Centre enregistre des totaux plus modérés ( 25 à 120 mm) et que le Sud reste largement déficitaire, avec des précipitations inférieures à 25 mm.