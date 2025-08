Ciel passagèrement nuageux ce samedi. Les nuages seront parfois denses sur le Nord avec chute de pluies locales le matin puis des cellules orageuses feront leur apparition l’après-midi sur les régions de l’Ouest, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces précipitations concerneront ultérieurement certaines régions de l’Est accompagnées de chute de grêles dans endroits limités.

Vent de secteur Est au Nord et au centre et de secteur Sud en se dirigeant progressivement vers le secteur Est au Sud faible à modéré. Il se renforcera par la suite relativement près des côtes et dans le sud avec des tourbillons de sables dont la vitesse dépassera 80 km/h sous forme de rafales au moment de l’apparition des averses orageuses.

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée dans le reste des côtes puis agitée à la fin de la journée dans le Nord.

Les températures maximales seront comprises entre 30 et 36 degrés sur le Nord, les régions côtières et les hauteurs et entre 37 et 43 degrés sur le reste des régions, atteignant localement 45 degrés sur le Sud avec l’apparition des siroccos.