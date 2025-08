ANPME : vers des alternatives aux chèques pour relancer l’économie nationale

L’Association nationale des petites et moyennes entreprises (ANPME) a lancé un nouvel appel en faveur de la dépénalisation des chèques sans provision et de la mise en place de solutions alternatives pour le règlement des créances.

Dans une récente déclaration, elle a exhorté les autorités à appliquer la loi déjà adoptée, à respecter le délai de prescription de cinq ans et à suspendre les poursuites visant les personnes de plus de 60 ans. L’ANPME met en garde contre l’impact économique et social de la criminalisation actuelle, qui pénalise durement des milliers d’entrepreneurs et leurs salariés. L’association recommande la création de mécanismes de paiement plus modernes et sécurisés, notamment à travers les banques publiques, permettant des règlements échelonnés et un meilleur dynamisme économique.

Elle insiste aussi sur l’urgence d’un programme national pour redonner une chance aux personnes en difficulté financière, afin qu’elles puissent retrouver une vie digne et rembourser leurs dettes tout en participant à la relance de l’économie.