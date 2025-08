Tunisie : accueil populaire pour Hatem Laouini de retour après la mission du navire Handhala

Après avoir pris part à l’expédition humanitaire du navire « Handhala » en direction de Gaza, interrompue par l’intervention des forces d’occupation israéliennes, le militant tunisien Hatem Laouini a enfin regagné son pays.

Arrêté puis détenu dans les prisons israéliennes avant d’être remis aux autorités jordaniennes, il a été chaleureusement accueilli en Jordanie par plusieurs personnalités. De retour hier soir à l’aéroport Tunis-Carthage, il a reçu un accueil populaire impressionnant de la part de citoyens, militants et organisations solidaires, venus saluer son courage et son engagement en faveur de la cause palestinienne et de la levée du blocus sur Gaza.