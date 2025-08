Le Hamas rejette les appels à la reddition et réaffirme sa détermination jusqu’à la fin de l’occupation

La résistance palestinienne ne s’arrêtera pas tant que l’occupation n’aura pas pris fin et qu’un Etat palestinien complètement souverain avec ALQODS comme capitale n’aura pas été établi, ont déclaré jeudi des factions menées par le Hamas, en réponse aux appels pour que le Hamas rende les armes.

Une quinzaine de pays ont soutenu une déclaration conjointe de la France et de l’Arabie saoudite, coprésidentes en début de semaine d’une conférence internationale à l’Onu sur la question palestinienne, appelant le Hamas à rendre les armes et stipulant que la gouvernance et la sécurité de la bande de Gaza devaient incomber à l’Autorité palestinienne.

Cette déclaration, approuvée notamment par l’Egypte et le Qatar, fixe des “mesures tangibles, définies dans le temps et irréversibles” vers la mise en oeuvre d’une solution à deux Etats entre “Israéliens” et Palestiniens.

La France puis le Royaume-Uni, membres permanents du Conseil de sécurité de l’Onu et membres du G7, ont exprimé leur intention de reconnaître l’Etat de Palestine.