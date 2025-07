Kairouan  : saisie de 7 000 morceaux de viande avariée destinés aux restaurants

À Kairouan, une opération conjointe menée par l’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (Insspa), en collaboration avec les services de la Sûreté nationale, la police municipale et la municipalité, a permis de mettre la main sur un entrepôt clandestin où étaient stockées et préparées de grandes quantités de viande dans des conditions sanitaires déplorables.

Les lieux, envahis par une odeur pestilentielle et dans un état d’insalubrité extrême, ne disposaient d’aucun système de réfrigération ni des règles élémentaires d’hygiène : le sol était souillé de sang et d’immondices. La descente a abouti à la saisie d’environ 7 000 têtes et pattes de moutons ainsi que 300 pattes de bœufs, destinées à être cuisinées puis écoulées dans plusieurs restaurants et marchés du pays. L’Insspa a alerté sur la gravité de cette situation qui représente une menace directe pour la santé publique.