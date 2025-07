Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Nuages passagers, la nuit, sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur nord ouest au nord et au centre et du secteur Est au sud, fort avec une vitesse qui peut dépasser, temporairement, les 60 km/h, sous forme de rafales prés des côtes et au sud, et faible à modéré ailleurs.

la mer sera très agitée et les températures maximales seront comprises, la nuit, entre 18 et 23 degrés dans le nord et sur les hauteurs, entre 24 et 28 degrés dans le reste des régions .