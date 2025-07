Tunisie : Prévisions météo pour le lundi 28 juillet 2025

Le temps sera clair à peu nuageux sur l’ensemble du pays ce lundi. Le vent soufflera du secteur nord sur les régions nord et centre, et du secteur est sur le sud. Il sera fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur des terres, avant de se renforcer en fin de journée, notamment sur les hauteurs et dans le sud, où il pourrait provoquer des tourbillons de sable locaux.

La mer sera très agitée à houleuse au nord, et agitée à très agitée sur le reste des côtes.

Côté températures, une légère hausse est attendue. Les maximales varieront entre 30 et 35°C au nord, sur les hauteurs et dans la région du Sahel, et entre 36 et 40°C dans les autres régions.