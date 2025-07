Décès de Sleh Hamzaoui : Tunis perd une icône artistique et culturelle

La scène artistique tunisienne est en deuil après la disparition de Sleh Hamzaoui, figure emblématique du centre-ville de Tunis et artiste peintre à l’âme libre et entière.

Bien plus qu’un créateur, il incarnait une manière d’habiter le monde, une énergie singulière qui faisait vibrer les toiles, les murs et les cœurs. Avec son œuvre emblématique Tunis chante et danse, il a su insuffler une âme à la ville, mêlant amour, révolte et célébration. Sleh Hamzaoui, avec son franc-parler, sa générosité et son regard authentique, laisse derrière lui une empreinte profonde dans la mémoire collective.

Aujourd’hui, Tunis perd une de ses couleurs les plus éclatantes, mais son esprit continuera de vivre dans chaque rue, chaque mur et chaque sourire qu’il a su toucher.