Ziad Rahbani, fils de Fayrouz et légende engagée de la scène arabe, tire sa révérence

Le célèbre artiste et compositeur libanais Ziad Rahbani est décédé ce samedi à l’âge de 69 ans, après un long combat contre la maladie, ont rapporté plusieurs médias libanais, dont la chaîne Al Mayadeen.

Fils de légende et figure de la scène culturelle arabe, Ziad Rahbani était le fils de deux icônes de la musique libanaise : Fayrouz et Assi Rahbani. Né le 1er janvier 1956, il s’est illustré dès son adolescence en tant que compositeur, pianiste, dramaturge, chroniqueur politique et journaliste.

Il commence sa carrière en écrivant et composant pour sa mère Fayrouz, avant de se faire un nom sur les planches grâce à des pièces devenues cultes comme Sahriyé, Nazl El Sourour, Hala wé Fashla, Bennesbé la Boukra Chou? ou encore Film Ameriki Taweel.

Engagé et irrévérencieux, Ziad Rahbani a marqué son époque par un théâtre mordant et audacieux, où se mêlaient humour noir, critique sociale et satire politique. Il a su capter les fractures de la société libanaise, tout en dénonçant les dérives du pouvoir avec une liberté de ton rare dans le monde arabe.

Connu pour ses positions de gauche et son soutien indéfectible à la cause palestinienne, il n’a jamais cessé de critiquer l’ordre politique traditionnel libanais. Son œuvre, profondément ancrée dans l’actualité, a rassemblé un vaste public au Liban comme dans le reste du monde arabe.

Ziad Rahbani laisse derrière lui une empreinte majeure dans le théâtre arabe contemporain, qu’il a su renouveler en y mêlant musique, engagement politique et comédie avec une audace et une intelligence artistique saluées par ses pairs et son public.