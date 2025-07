Tunisie : grève de trois jours dans le transport terrestre fin juillet 2025

La Fédération générale du transport, relevant de l’Union générale tunisienne du travail, a annoncé un mouvement de grève de trois jours dans le secteur du transport terrestre de voyageurs, prévu les 30 et 31 juillet ainsi que le 1er août 2025.

Cette action de protestation vise à dénoncer la dégradation des conditions de travail et l’absence des normes minimales de sécurité professionnelle. Dans un communiqué publié ce jeudi, la fédération souligne que les agents et cadres du secteur exercent leurs fonctions dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par les fortes chaleurs estivales, le froid hivernal, la vétusté des équipements et le manque de moyens de protection ainsi que d’uniformes adaptés. Elle dénonce également les agressions verbales et physiques subies par le personnel et critique l’attitude du ministère de tutelle, accusé d’avoir préparé des listes de réquisition avant même la réunion de négociation prévue le 28 juillet. Pour la fédération, ces mesures de réquisition sont illégales et ne font qu’envenimer le climat social.

Le préavis de grève sera maintenu si les revendications des agents ne trouvent pas d’écho lors de la séance de négociation, tout en affirmant que le mouvement se déroulera dans un esprit de responsabilité.