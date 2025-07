Georges Abdallah depuis Beyrouth : “Si le peuple égyptien s’était levé, le génocide aurait pu être stoppé”

Après plus de quarante ans d’incarcération en France, le militant communiste libanais Georges Ibrahim Abdallah a retrouvé la liberté et est arrivé à Beyrouth, où il a été accueilli en héros.

Dans ses premières déclarations émouvantes à l’aéroport, il a vivement interpellé les consciences arabes, en particulier celles du peuple égyptien. « Si les peuples arabes, et surtout le peuple d’Égypte, s’étaient levés, la guerre d’extermination aurait pu être arrêtée », a-t-il lancé avec fermeté. Ce message souligne son appel urgent à une mobilisation populaire dans le monde arabe pour faire face aux massacres perpétrés en Palestine, et met en lumière, selon lui, la responsabilité morale des grandes nations arabes face à l’injustice. Il a également réaffirmé sa conviction que « la résistance est forte tant que ses dirigeants tombent en martyrs », saluant les sacrifices des peuples libanais et palestinien.

Ce retour historique marque non seulement la libération de l’un des plus anciens prisonniers politiques d’Europe, mais aussi la réaffirmation d’un engagement inébranlable envers les causes justes et la solidarité régionale.