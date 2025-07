Tunisie – Météo : Le mercure continuera de grimper jusqu’à vendredi

Le mercure continuera de grimper dans la plupart des régions, mercredi, jeudi et vendredi, avec des températures qui seront comprises entre 40 et 45 degrés C, atteignant localement 48 degrés C, alerte l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi.

Des cellules orageuses accompagnées de pluies et un vent fort sont attendus, l’après-midi, notamment sur les hauteurs Ouest.

En fait, les températures dépasseront, ce mercredi, 40 degrés dans plusieurs régions notamment à Tozeur (46 degrés C), kébili (46 degrés C), Kairouan (45 degrés C), Jendouba (45 degrés C), Sidi Bouzid (44 degrés C), Gafsa (43 degrés C), Tataouine (43 degrés C), le Kef (43 degrés C) et Béja (43 degrés C).

Le jeudi 24 juin courant, elles devront encore augmenter à 47 degrés C à Tozeur (46 degrés C), kébili (46 degrés C), Médenine (46 degrés C), Kairouan (46 degrés C), Jendouba (45 degrés C), la Manouba (45 degrés C), Tataouine (45 degrés C), Sidi Bouzid (44 degrés C), Gabes (44 degrés C), Gafsa (44 degrés C), Béja (44 degrés C), Ben Arous (43 degrés C), Sousse (43 degrés C), Zaghouan (43 degrés C) et Siliana (43 degrés C).

Les maximales atteindront, vendredi 23 juillet, 48 degrés C à Kébili, Kairouan (47 degrés C), Tozeur (47 degrés C), Médenine (47 degrés C), Sidi Bouzid (45 degrés C), Gafsa (45 degrés C), Sousse (43 degrés C), Monastir (42 degrés C), Tunis (42 degrés) et Zaghouan (42 degrés C).

A partir de vendredi en fin de la journée, les températures devront baisser dans les régions du Nord, puis diminuer progressivement, samedi et dimanche, dans le Centre et le Sud. Un vent fort soufflera près des côtes et le sud, où il sera accompagné de phénomènes de sable et de poussière.