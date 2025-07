Alerte orange dans trois régions en Tunisie : les autorités lancent leurs recommandations

Le 22 juillet 2025, l’Institut National de la Météorologie a actualisé la carte de vigilance météorologique, classant les gouvernorats de Kébili, Tozeur et Gafsa en niveau d’alerte orange en raison des températures élevées et des vents de sirocco attendus.

Le danger est particulièrement accru pour les personnes âgées, les malades chroniques, les personnes souffrant de troubles psychiques ou suivant un traitement médicamenteux régulier, ainsi que pour les personnes isolées. Les sportifs et les travailleurs en extérieur sont également appelés à la prudence face aux risques de déshydratation et d’insolation. Parmi les symptômes de l’insolation, le météorologue cite une température corporelle dépassant 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, des troubles mentaux, des convulsions et une perte de conscience. Le public est invité à boire de l’eau fréquemment même sans sensation de soif, à conserver une alimentation normale, à mouiller le corps plusieurs fois par jour, à éviter de sortir entre midi et 16h, et en cas de sortie, à porter un chapeau, des lunettes de soleil, des vêtements légers et clairs, et à passer deux à trois heures dans un endroit frais ou climatisé. Il est aussi conseillé de limiter l’activité physique, de garder les fenêtres et volets fermés en journée et de bien aérer la nuit. En cas de malaise ou de trouble du comportement, il est recommandé de consulter un médecin ou de contacter la protection civile au 198.

Par ailleurs, plusieurs autres régions, dont Jendouba, Béja, Zaghouan, Le Kef, Siliana, Sidi Bouzid, Kasserine, Tataouine et Médenine, ont été placées en niveau d’alerte jaune, nécessitant également une vigilance lors des activités sensibles aux conditions météorologiques.