Tunis : 674 actes de vandalisme contre les métros et trains depuis début 2025

Depuis le début de l’année 2025 et jusqu’au 17 juillet, la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a enregistré pas moins de 674 actes de vandalisme ciblant les rames de métro et le train Tunis – La Goulette – La Marsa.

Ces agressions, selon la responsable de la communication de la société, Hayet Chamtouri, se traduisent par des jets de pierres, le saccage de rétroviseurs, le vol de câbles en cuivre et divers actes de sabotage. En 2024, pas moins de 1100 attaques avaient été recensées sur le réseau ferroviaire, incluant des agressions contre les passagers et les agents. Le réseau des bus n’est pas épargné : 320 incidents ont été comptabilisés en 2024 et 181 pour le premier semestre 2025, causant des dégâts matériels et des blessures parmi les usagers et les employés.

Face à cette recrudescence, TRANSTU mène des campagnes de sensibilisation et rappelle que les métros sont équipés de caméras de surveillance, permettant d’identifier les auteurs et de les traduire en justice conformément à l’article 304 du Code pénal, qui prévoit jusqu’à 5 ans de prison et des amendes pouvant atteindre 3000 dinars, en plus des réparations pour les préjudices causés.