L’UTSS organise un camp national pour 600 enfants issus de familles démunies

L’Union Tunisienne de la Solidarité Sociale (UTSS) a annoncé, vendredi, l’organisation d’un camp national estival au profit de 600 enfants issus de familles démunies et à revenu limité, sélectionnés à travers toutes les régions de la Tunisie.

Selon un communiqué de l’UTSS, les enfants seront accueillis en cinq sessions successives s’étalant de la mi-juillet jusqu’au mois d’août 2025. Chaque session constituera un espace complet de développement personnel, à travers des programmes conçus pour encourager la créativité, stimuler l’esprit d’initiative et renforcer les valeurs de citoyenneté, de solidarité et de coexistence.

Le camp offrira un cadre éducatif, récréatif et social intégré mêlant activités culturelles, éducatives et sportives ainsi que des expériences en bord de mer. Ces activités seront encadrées par les équipes de l’UTSS en collaboration avec l’Organisation nationale de l’enfance tunisienne (ONET).

Parmi les principaux objectifs du camp figurent la garantie du droit aux vacances et aux loisirs pour les enfants des familles à faibles revenus, le renforcement de leur sentiment d’inclusion et d’égalité, et la création d’un environnement éducatif sûr et sain favorisant leur épanouissement psychologique, social et comportemental.

Le projet vise également à développer la confiance en soi chez l’enfant à travers les activités collectives, la découverte de talents, le travail en équipe et la promotion de la culture de solidarité et d’appartenance. Le camp aspire à devenir un espace propice à la construction de relations positives entre enfants de différentes régions.

La première session du camp a démarré le lundi 14 juillet 2025 avec la participation de 98 enfants issus des gouvernorats de Kébili, Tozeur, Gafsa et Sidi Bouzid.

La présidente de l’UTSS, Naïma Jelassi, a souligné que cette initiative constitue une expérience pionnière visant à égayer le quotidien des enfants et à favoriser leur inclusion sociale, dans un cadre respectueux de leur dignité et stimulant pour leurs capacités. Elle a insisté sur l’importance de garantir des conditions d’accueil décentes, incluant propreté, alimentation saine et encadrement permanent, au niveau central comme régional.

Elle aussi appelé à la mobilisation de tous les partenaires pour assurer le succès de cette action, annonçant que l’initiative devrait s’étendre à d’autres sessions ciblant des enfants d’autres régions du pays.