L’Audi Q6 e-tron chez Ennakl : un SUV électrique premium

Le virage vers l’électrique s’accélère chez Ennakl Automobiles. Le concessionnaire a dévoilé, jeudi 16 juillet 2025, sa toute dernière nouveauté : l’Audi Q6 e-tron. Ce SUV 100 % électrique sera disponible sur le marché tunisien à partir de septembre prochain.

Un concentré d’élégance et de technologie.

C’est dans son showroom de La Goulette, lors d’une cérémonie officielle, qu’Ennakl a présenté ce nouveau modèle qui ne manque pas d’arguments. Lignes élégantes, finitions soignées, technologies de pointe… L’Audi Q6 e-tron incarne l’ADN haut de gamme de la marque allemande. Un modèle qui vise à séduire une clientèle tunisienne de plus en plus sensible aux nouvelles mobilités et aux solutions écoresponsables.

Une stratégie de diversification pleinement assumée

« Après le lancement réussi du Porsche Macan électrique en janvier, de la CUPRA Leon à Sfax en mai, et tout récemment de la CUPRA Terramar, nous sommes heureux d’enrichir notre gamme avec ce fleuron signé Audi », a déclaré Anouar Ben Ammar, Directeur Général d’Ennakl Automobiles.

Avec ce lancement, le groupe confirme sa volonté d’accompagner la transition vers une mobilité durable, en diversifiant son offre et en incitant ses clients à passer à l’électrique.

Un SUV pensé pour l’avenir

Pensée pour offrir une expérience premium, l’Audi Q6 e-tron associe motorisation 100 % électrique, technologies embarquées dernier cri, et recharge rapide. Une proposition ambitieuse qui reflète les ambitions d’Audi sur le marché tunisien.

Commercialisation et essais en vue

Proposée à partir de 280 000 dinars, la Q6 e-tron est disponible en précommande depuis le 17 juillet 2025. La commercialisation débutera en septembre dans l’ensemble du réseau Ennakl. Et pour convaincre les plus curieux, la marque proposera prochainement des essais exclusifs pour vivre l’expérience Audi avant l’achat.