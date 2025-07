Tunisie : vague de chaleur de 40°C attendue du 19 au 22 juillet 2025

Le professeur Amor Bahbha, du Centre tunisien de météorologie et du climat, a annoncé l’arrivée d’une vague de chaleur intense qui s’étendra du samedi 19 au mardi 22 juillet 2025.

Des températures caniculaires dépassant les 40°C sont attendues dans plusieurs régions du nord, du centre et du sud du pays. La journée la plus éprouvante sera celle du lundi 21 juillet, notamment dans le bassin de la Medjerda et les zones intérieures du nord tunisien. Les gouvernorats de Kairouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Sidi Bouzid et l’ouest de Sfax seront particulièrement concernés par cette chaleur extrême. Au sud du pays, les températures resteront également élevées, bien que légèrement inférieures à celles du nord entre samedi et lundi, mais elles pourraient encore grimper mardi 22 juillet.

Des précisions sur les températures maximales attendues seront communiquées prochainement.