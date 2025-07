Tunisie : pas de dégâts sur les céréales collectées malgré les dernières pluies, selon l’Office des Céréales

La Direction générale de l’Office des Céréales a assuré, ce lundi 14 juillet 2025, qu’aucun dommage n’a été enregistré sur les quantités de céréales collectées suite aux récentes pluies.

Ces précipitations, survenues dans certaines régions, sont restées limitées en durée et en intensité. À la suite des épisodes climatiques récents, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a coordonné de manière anticipative avec l’Office des Céréales, exhortant les centres de collecte à renforcer les mesures de protection du stock national. L’Office a réaffirmé sa vigilance constante, en concertation avec les différentes parties prenantes, afin d’assurer une intervention rapide et efficace si nécessaire. Il a également salué les efforts des autorités locales, des forces de l’ordre, des coopératives centrales et des collecteurs privés pour la préservation de la récolte, en appelant à maintenir la même mobilisation.

Pour rappel, les quantités de céréales collectées à l’échelle nationale ont atteint, au 4 juillet 2025, environ 9,292 millions de quintaux, avec un rythme de collecte quotidien avoisinant les 243 000 quintaux.