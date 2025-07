Rumeurs de transidentité : Brigitte Macron conteste la décision de justice en faveur des deux influenceuses accusées

Brigitte Macron a décidé de contester devant la Cour de cassation le jugement de la cour d’appel de Paris ayant acquitté deux femmes accusées d’avoir propagé en ligne une rumeur infondée selon laquelle elle serait une personne transgenre.

Son avocat, Jean Ennochi, a confirmé ce pourvoi après que Natacha Rey et Amandine Roy, poursuivies pour avoir relayé ces allégations en 2021 via une longue interview diffusée sur YouTube, aient été relaxées de 18 chefs d’accusation. À l’origine, elles avaient été condamnées en première instance à une amende avec sursis et à verser des dommages-intérêts à Brigitte Macron et à son frère Jean-Michel Trogneux, également visé par ces rumeurs. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, ces théories complotistes ont largement circulé, jusqu’à atteindre certains cercles d’extrême droite aux États-Unis.

Cette affaire illustre une nouvelle fois l’ampleur des campagnes de désinformation visant les figures politiques à travers le monde, souvent teintées de transphobie.