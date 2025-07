Tunisie : lancement du service “SOS Procédures” pour lutter contre les blocages administratifs

Le 15 juillet, l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) relance en Tunisie le service « SOS Procédures » ou « Najda Ijraât », destiné à accompagner les entreprises confrontées aux lenteurs et blocages administratifs qui freinent leur développement.

Cette initiative, déjà expérimentée avec succès entre 2016 et 2019, permet aux chefs d’entreprise de signaler en ligne les difficultés rencontrées via une plateforme dédiée accessible sur le site de l’IACE. Les dossiers sont ensuite pris en charge de manière centralisée, avec un suivi personnalisé assuré par des experts du secteur et un renforcement de la coordination avec les administrations concernées. Le dispositif repose sur une méthodologie éprouvée basée sur la réactivité, la transparence et un suivi rigoureux des dossiers.

Dans un contexte économique tendu, où la compétitivité dépend de plus en plus de l’efficacité administrative, cette relance vise à soutenir concrètement les entreprises et à lever les obstacles qui entravent l’investissement et la croissance.