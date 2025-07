Tunisie : un centre de cardiologie au service de l’Afrique en partenariat avec le Japon

La Tunisie franchit une étape importante vers l’autonomie sanitaire avec le lancement du programme « La cardiologie pour l’Afrique », inauguré par le ministre de la Santé, Dr Mustapha Ferjani, à l’hôpital La Rabta.

En collaboration avec une délégation japonaise composée de représentants de la JICA, de l’association Afreco et de cardiologues de renom, cette initiative vise à former des médecins venus de sept pays africains aux techniques avancées du cathétérisme cardiaque. Encadrés par des experts tunisiens et japonais, ces praticiens pourront ensuite soigner leurs patients localement, avec compétence et sécurité, sans dépendre d’un transfert à l’étranger. À terme, un centre d’excellence en cardiologie sera créé en Tunisie, positionnant le pays comme un pôle régional de formation, de recherche et de chirurgie cardiaque, notamment pédiatrique.

Ce projet incarne la vision du président Kaïs Saïed, qui mise sur les compétences locales et les partenariats stratégiques pour faire de la Tunisie un acteur solidaire et rayonnant au service de l’Afrique.