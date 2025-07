Projet FEF-Recherche  Renforcement des activités d’évaluation dans le domaine de la recherche scientifique (ATEA)

CEREMONIE DE LANCEMENT

Hôtel Golden Tulip Mechtel

PROGRAMME 13H30- 14H00 Accueil et inscription des participants 14H00- 14H10 Mot de bienvenue : Mme Salma DAMAK, DG de l’ATEA 14H10 – 14H20 Mot d’ouverture de Son Excellence Mme Anne GUEGUEN, Ambassadrice de France en Tunisie 14H20 -14H30 Mot d’ouverture de M. Mondher BELAID, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 14H30 -14H50 Les Horizons de la collaboration ATEA-SCAC 15h Cocktail et clôture de la cérémonie

Mercredi, 02 juillet 2025

PRESENTATION DE L’EVENEMENT

FEF Horizon Recherche – Renforcement des activités d’évaluation dans le domaine de la recherche scientifique

Cérémonie de lancement du projet entre l’Agence Tunisienne de l’Evaluation et de l’Accréditation (ATEA) et le Service de Coopération d’Actions Culturelles (SCAC) -Ambassade de France

Date et lieu : le 2 juillet 2025 à l’Hôtel Golden Tulip Mechtel à 14h en présence du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique M. Mondher BELAID et son Excellence Mme Anne GUEGUEN Ambassadrice de France en Tunisie.

Invités

Responsables de l’Ambassade de France et de l’Institut Français de Tunisie

Présidents des universités ;

Directeurs généraux du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Membres du conseil d’établissement, du collège scientifique et du comité d’arbitrage, référents scientifiques de l’ATEA

Membre du personnel de l’ATEA ;

Présentation du projet :

Le système de recherche de la Tunisie repose sur plus de 500 organismes de recherche (laboratoires, unités et centres). Le pilotage stratégique de ce dispositif représente un enjeu prioritaire dans le plan de réforme du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Il requiert la mise à niveau du système de l’évaluation dans les domaines de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Ce projet permet d’identifier plusieurs difficultés qui obèrent la mise en œuvre d’une évaluation de la recherche notamment une culture encore trop fragile de l’évaluation, les outils d’évaluation qui se révélèrent peu conformes aux standards internationaux avec une capacité limitée d’adaptation aux défis de la compétitivité scientifique internationale, l’absence de programmes de renforcement de capacités des experts chargés de l’évaluation, l’absence d’un système d’information relatif au suivi des évaluations pour démocratiser l’accès aux processus et résultats d’évaluation.

Ainsi, ce projet vise à :

La formation d’experts-évaluateurs qualifiés, La mise en place d’un référentiel d’évaluation des organismes et des projets de recherche, Le Renforcement de la collaboration internationale via la participation d’experts internationaux permettant le transfert de compétences et le partage de bonnes pratiques.



Le développement d’outils digitalisés d’analyse des données issues des évaluations

Durée et composantes :

Ce projet s’étale sur deux ans 2025-2026

Il renferme 4 composantes qui renferment chacune un ensemble d’activités permettant d’atteindre les objectifs visés.

Composante 1 Promouvoir et renforcer la culture de l’assurance qualité et de l’évaluation dans les organismes de recherche

Composante 2 Soutenir l’acquisition de compétences ad hoc pour l’évaluation des organismes et des programmes de recherche en formant les enseignants-chercheurs et les experts-évaluateurs aux pratiques d’évaluation conformes aux standards internationaux

Composante 3 Soutenir la conception de référentiels d’assurance qualité (interne et externe) dans le domaine de la recherche scientifique.

Composante 4 Financer et soutenir le développement d’outils digitalisés d’analyse des données issues des évaluations

Contact : Salma DAMAK DG de l’ATEA

Email : salmadamak@yahoo.fr

Tel : 21170206