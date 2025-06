Tunisie – Été 2025 : un climat plus chaud et plus sec que la normale, selon l’INM

L’été 2025 en Tunisie s’annonce particulièrement chaud et sec, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie relayées par l’agence TAP.

Les températures devraient largement dépasser les moyennes saisonnières, avec des valeurs oscillant entre 24,3 et 32,3 °C sur l’ensemble du pays, et des pics allant jusqu’à plus de 41 °C en juillet et août. La pluviométrie, quant à elle, sera exceptionnellement faible, ne dépassant pas 65 mm sur toute la saison estivale. Cette tendance s’inscrit dans un contexte plus large de réchauffement rapide du bassin méditerranéen, considéré comme l’un des points chauds climatiques mondiaux par le GIEC.

En Tunisie, cette évolution climatique se manifeste par des étés de plus en plus intenses, mettant à rude épreuve les ressources en eau, l’agriculture et la santé publique.