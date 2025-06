Fadhel Jaziri hospitalisé : inquiétude autour de la santé du grand artiste tunisien

Le célèbre metteur en scène et artiste tunisien Fadhel Jaziri a récemment été admis à l’hôpital militaire de Tunis à la suite d’une crise de santé ayant perduré plusieurs jours. Son état, actuellement stable, fait l’objet d’un suivi médical attentif.

Figure incontournable du paysage culturel tunisien, Jaziri a marqué des générations par son engagement artistique, depuis ses débuts au sein du Théâtre du Sud aux côtés de noms prestigieux comme Fadhel Jaïbi et Jalila Baccar, jusqu’à ses créations phares telles que Nouba et Hadhra, qui ont brillamment mêlé théâtre, musique et patrimoine. Il s’est également illustré au cinéma avec des œuvres audacieuses comme Thalathoun et Thawrat Sahib al-Himar.

Ces dernières années, il s’est consacré à la réalisation de son rêve en fondant un centre artistique indépendant à Djerba, dédié à la promotion de la création contemporaine. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le revoir très bientôt poursuivre sa mission culturelle avec la même passion et la même force créatrice.