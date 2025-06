Tunisie : Prévisions météo pour le mardi 24 juin 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour ce mardi 24 juin 2025, le temps sera généralement dégagé avec quelques nuages épars.

Les vents, de direction sud-est, souffleront faiblement à modérément, avec une intensification attendue en fin de journée sur l’extrême sud du pays. La mer sera peu agitée.

Les températures connaîtront une légère hausse. Les maximales oscilleront entre 31 et 35°C sur les régions côtières et les zones en altitude, et atteindront entre 36 et 40°C dans le reste du pays.