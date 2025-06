Le ministre des AE confirme le décès du Tunisien Abdelmajid Hajri à l’étranger

Les services du ministère des Affaires Etrangères ont affirmé samedi le décès du jeune tunisien résident en Suède Abdelmajid Hajri, selon un communiqué dont une copie est parvenue à la TAP.

Le communiqué indique qu’après l’annonce de la perte de contact avec le défunt, l’ambassade de Tunisie à Stockholm a immédiatement contacté les autorités suédoises compétentes, notamment le ministère des Affaires étrangères et les services de sécurité concernés, afin d’apporter une réponse rapide et complète à cette information.

Le communiqué confirme qu’après avoir reçu des informations concernant la découverte d’un corps dans une zone au sud de Stockholm le 11 juin 2025, l’ambassade de Tunisie à Stockholm a immédiatement contacté les services de sécurité suédois, qui ont annoncé avoir ouvert une enquête pour déterminer son identité.

Et d’ajouter que les analyses ont établi que le corps est celui de Abdelmajid Hajri.

Suite à cet incident douloureux, l’ambassade de Tunisie à Stockholm a pris toutes les mesures nécessaires pour rapatrier le corps du défunt en Tunisie dans les meilleurs délais.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a également confirmé l’engagement de ses services, au niveau de l’administration centrale et à l’étranger, à suivre l’évolution des enquêtes menées par les autorités suédoises compétentes, afin de faire toute la lumière sur les circonstances du décès et ses mobiles et de prendre les mesures judiciaires nécessaires si des soupçons criminels sont avérés.