Tunisie et Égypte unies pour la stabilité régionale et la sécurité internationale

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu ce lundi 16 juin 2025 par téléphone avec son homologue égyptien, Badr Abdel Aaty, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Égyptiens à l’étranger.

Au cours de cet échange, les deux responsables ont souligné l’importance de renforcer la coordination diplomatique arabe et islamique face aux défis régionaux actuels, afin d’en atténuer les répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région et du monde, selon un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont également mis en avant la solidité des liens fraternels unissant la Tunisie et l’Égypte, réaffirmant leur volonté commune de dynamiser et de développer la coopération bilatérale dans divers domaines, au service des intérêts des deux pays et de leurs peuples, en prévision des prochaines échéances bilatérales.