Concours de la sixième 2025 : 3 850 places dans les collèges pilotes en Tunisie

Ce lundi, 64 065 élèves entameront les épreuves du concours de sixième, un examen qui, en cas de réussite, leur permettra d’intégrer les collèges pilotes pour l’année scolaire 2025-2026.

Sur un total de 213 508 élèves inscrits en sixième année de l’enseignement de base, les épreuves se dérouleront sur trois jours, du 16 au 18 juin : arabe et anglais le premier jour, français et sciences le deuxième jour, et mathématiques le troisième jour. Cette année, le nombre de candidats connaît une hausse notable avec 5 113 inscrits supplémentaires par rapport à 2024. Les filles représentent 55 % des candidats (35 127 élèves), contre 45 % pour les garçons (28 938 élèves). Les candidats se disputeront 3 850 places dans les collèges pilotes, conformément à la décision du ministère de l’Éducation du 12 mai 2025 fixant les capacités d’accueil. Le ministère a mobilisé 302 centres d’examen, 27 centres de dépôt, un centre de transcription en braille et 8 centres de correction.

Des mesures particulières ont été mises en place pour les élèves à besoins spécifiques : agrandissement des caractères pour 12 candidats, sujets en braille et un tiers-temps supplémentaire pour 54 élèves. Les résultats seront annoncés le dimanche 4 juillet 2025.