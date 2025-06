Sfax : nouvelle infrastructure sportive pour le basket, le volley et le sport scolaire

L’infrastructure sportive dans le gouvernorat de Sfax vient de s’enrichir d’une nouvelle salle de basket-ball, qui a été réceptionnée provisoirement ce vendredi, en présence des représentants du commissariat régional de la jeunesse et des sports, de la Municipalité de Sfax et de la Direction régionale de l’équipement.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ammar Mansri, commissaire régional de la jeunesse et des sports, a précisé que la réalisation de cette salle a été financée conjointement par le ministère de la Jeunesse et des Sports, du Conseil régional et de la Municipalité de Sfax, pour un montant total d’environ 2,7 millions de dinars, dont 80 % ont été pris en charge par le ministère.

Il a souligné que cette nouvelle infrastructure, construite selon des standards internationaux, offrira un espace supplémentaire pour les associations sportives locales, en particulier pour le basketball, le volleyball, le sport scolaire et diverses activités de développement sportif.

“Bien que conçue principalement pour le basket-ball, la salle pourra également accueillir d’autres disciplines, notamment lors des stages de préparation des équipes nationales”, a-t-il ajouté.

Suite à cette réception provisoire, a-t-il précisé, des réunions seront organisées entre les services municipaux et ceux du commissariat de la jeunesse et des sports afin d’assurer une gestion efficace de la salle, en garantissant son entretien, sa sécurité et sa durabilité. Des démarches sont également en cours pour équiper la salle du matériel nécessaire dans les plus brefs délais, afin qu’elle soit opérationnelle dès le début de la prochaine saison sportive.

De son côté, Adel Berrahouma, secrétaire général de la Municipalité de Sfax, a indiqué que cet espace constitue un ajout important au réseau des infrastructures sportives de la ville et un soutien précieux aux clubs, en particulier dans la discipline du basket-ball.